Sky Cinema Hits 22:00 bis 00:00 Thriller Mr. Brooks - Der Mörder in Dir USA 2007 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach außen hin ist Earl Brooks ein treusorgender Familienvater, hingebungsvoller Ehemann und ein äußerst erfolgreicher Geschäftsmann. Doch hinter dieser Vorzeige-Fassade lauert ein dunkles Geheimnis. Getrieben von seinem Alter Ego Marshall zieht Brooks in der Nacht los, um zu eiskalt und berechnend zu morden. Nachdem er seine mörderische Neigung zwei Jahre lang unterdrücken konnte, meldet sich Marshall eines Abends zurück und überredet Brooks, ein junges Paar zu töten. Durch eine Unachtsamkeit gelingt es dem Fotografen Smith, Brooks zu beobachten. Aber anstatt ihn anzuzeigen, fordert Smith, Brooks bei seinem nächsten Mord begleiten zu dürfen. Immer mehr verstrickt sich Brooks in den dunklen Fantasien seines ungebetenen Komplizen, der ihm nicht mehr von der Seite weicht. Und auch die Ermittlerin Tracy Atwood hat sich längst an seine Fersen geheftet. Zuhause scheinen Brooks Ehefrau Emma und seine Tochter Jane nichts von alledem zu ahnen. Doch wie lange kann er sein Doppelleben noch geheim halten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Costner (Mr. Earl Brooks) Demi Moore (Det. Tracy Atwood) Dane Cook (Mr. Smith) William Hurt (Marshall) Marg Helgenberger (Emma Brooks) Ruben Santiago-Hudson (Hawkins) Danielle Panabaker (Jane Brooks) Originaltitel: Mr. Brooks Regie: Bruce A. Evans Drehbuch: Raynold Gideon, Bruce A. Evans Kamera: John Lindley Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 18

