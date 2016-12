Nach seiner Pensionierung und dem überraschenden Tod seiner Frau steht Warren Schmidt (Jack Nicholson) vor dem Nichts. Mit einem nagelneuen Wohnmobil macht er sich auf den Weg zu seiner Tochter, deren Heirat mit einem windigen Wasserbett-Verkäufer er verhindern will. Die Fahrt führt ihn mitten durch die eigene Vergangenheit in eine völlig neue Zukunft. - Tragikomische One-Man-Show mit einem genialen Jack Nicholson. In Google-Kalender eintragen