Perfect Ride Aufgeladen! Strom statt Sprit "Kurze Reichweite und lange Ladezeit! Elektrofahrzeuge sind noch lange nicht alltagstauglich" Dieses Vorurteil ist weit verbeitet. Aber erstens legen - statistisch gesehen - die meisten Autofahrer in Deutschland unter 100 Kilometern pro Tag im Auto zurück, und die Stromer sind oft sowieso nur für Kurzstrecken in der Stadt gedacht. Eigentlich also kein Problem für Elektroautos. Doch was passiert, wenn zusätzlich Heizung und Radio im Dauereinsatz sind? Perfect Ride testet die Alltagstauglichkeit von VW e-up! und Renault ZOE.