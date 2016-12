Sky Krimi 01:45 bis 02:40 Actionserie HeliCops - Einsatz über Berlin Geldgier D 2001 Stereo Merken Vollkommen glatt scheint der Banküberfall über die Bühne zu gehen: Leon und Lothar kennen alle Zugangscodes der EURO-Bank - erst eine Alarmanlage im Tresorraum stoppt den Beutezug. In panischer Flucht vor der Polizei verunglückt Lothar tödlich, Leon verschwindet im Dunkel der Nacht. Für Bankdirektor Nussbaum steht fest, wer die Informationen an die Räuber geliefert hat: Vor kurzem haben sich Hacker in die Bankcomputer eingeschaltet. Doch Charly und Rubelli verfolgen eine andere Spur: Der tote Bankräuber arbeitete in einem Spielcasino. Ihre Recherche vor Ort bringt den beiden außer hohen Verlusten nichts ein. Dabei stehen sie der Lösung des Falles in Gestalt des weiblichen Croupiers Ellen direkt gegenüber: Ellen, die charmant mit Charly flirtet, ist Leons Freundin! Das Pärchen steckt mit dem Casinochef Wilke unter einer Decke, der sein brisantes Wissen um seine oft hoch verschuldeten Kunden skrupellos ausnutzt. Und einer der Spielsüchtigen ist Bankdirektor Nussbaum... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christoph M. Ohrt (Charly von Schumann) Iris Junik (Gina Holland) Matthias Matz (Stephan Rubelli) Joachim Paul-Assböck (Leon) Dieter Wien (Nussbaum) Anne Roussel (Ellen) Hans-Georg Panczak (Wilke) Originaltitel: HeliCops - Einsatz über Berlin Regie: Norbert Skrovanek Drehbuch: Felix Benesch Kamera: Randolf Scherraus Musik: Curt Cress, Chris Weller