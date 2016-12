MGM 22:00 bis 23:30 Actionfilm Beyond Justice USA 2014 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als der Sohn des wohlhabenden Geschäftsmannes Vincent Delacruz (Vinnie Jones) umgebracht wird, schmiedet der Vater einen ungewöhnlichen Racheplan: Er engagiert den erfolgreichen Strafverteidiger Jaxon Stone (Timothy Woodward Jr.), der als Anwalt des Mörders von Delacruz' Sohn fungieren und für diesen einen Freispruch erwirken soll, sodass Delacruz seine Rache am Mörder eigenhändig vollziehen kann. - Amerikanischer Justiz- und Actionthriller. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vinnie Jones (Vincent Delacruz) Timothy Woodward Jr. (Jaxon Stone) Mischa Barton (Lisa Thomas) Luke Goss (Jake Tharseo) Danny Trejo (Tattoo) Erin Marie Hogan (Amanda Torres) Jerry G. Angelo (Juan Torres) Originaltitel: Beyond Justice Regie: Timothy Woodward Jr. Drehbuch: Wes Miller, Jack Ulrich Kamera: Johnny Kearns Musik: Alec Puro Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 332 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 132 Min. Aktenzeichen XY... ungelöst

Magazin

ZDF 01:30 bis 03:00

Seit 62 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 62 Min.