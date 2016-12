MGM 11:15 bis 12:55 Drama High Tide - Sturm der Gefühle AUS 1987 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Backgroundsängerin Lillie (Judy Davis) torkelt in einer Bar betrunken die Treppe hinunter. Die junge Ally (Claudia Karvan) kommt ihr zu Hilfe und die beiden freunden sich an. Langsam keimt in Lillie der Verdacht, dass Ally ihre uneheliche Tochter sein könnte, die sie als Baby bei ihrer Schwiegermutter zurückließ. - Engagierter Familienfilm vom Regisseur von "Die Liebe der Charlotte Gray". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Judy Davis (Lilli) Jan Adele (Bet) Claudia Karvan (Ally) Colin Friels (Mick) John Clayton (Col) Frankie J. Holden (Lester) Toni Scanlan (Mary) Originaltitel: High Tide Regie: Gillian Armstrong Drehbuch: Laura Jones Kamera: Russell Boyd Musik: Peter Best