MGM 08:10 bis 09:40 Komödie Tau mich auf, Liebling USA 1989 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Dave (John Lithgow) und Ernie (Bruce McGill) malochen tagein, tagaus in ihrer Metzgerei. Aus Spaß sperren sie sich schon mal gegenseitig im Gefrierraum ein. Bis Ernie dabei plötzlich hopsgeht. Dessen Witwe, die von ihrem Ex ständig betrogen wurde, ist Dave dankbar. Sie lässt ihn jedoch in dem Glauben, er sei der Schuldige. - Schwarze Komödie nach dem Motto: "Wie lässt man eine Leiche verschwinden?" In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Lithgow (Dave Geary) Teri Garr (Sunny Cannald) Randy Quaid (Lester Atlas) Bruce Mc Gill (Ernie Cannald) Lisa Blount (Phyllis) Alan Blumenfeld (Lew) Morgan Paull (Atlas' Sekretärin) Originaltitel: Out Cold Regie: Malcolm Mowbray Drehbuch: Leonard Glasser, George Malko Kamera: Tony Pierce-Roberts Musik: Michel Colombier Altersempfehlung: ab 16

