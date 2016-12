Beate Uhse TV 23:00 bis 23:30 Magazin Sex Therapeutin Lana Vegas : Jessy und Kookie D 2016 Stereo 16:9 Merken Für Beate-Uhse.TV widmet sich Sextherapeutin Lana Vegas in ihrer Ratgeberreihe Paaren mit Lust- und Liebesfrust. Nach einem ersten Gespräch mit ihren Klienten macht sie sich sogleich an die flotten Praxisübungen. Lana hat einen scharfen Blick für die Probleme der jungen Leute und steht diesen mit Rat und Tat zur Seite. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Sex Therapeutin Lana Vegas Regie: Titus Steel Altersempfehlung: ab 18