Spiegel TV Wissen 01:55 bis 02:45 Dokumentation Paul Merton in Europa Irland GB 2010 In der Grafschaft Wicklow setzt Paul Merton seine Reise über die Grüne Insel fort. Er begegnet dort einem sehr zurückgezogen lebenden Mann, der sein Moorgrundstück in ein Tropenparadies verwandelt hat. Damit hat er 20 misshandelten Affen sowie mehreren Gänsen, Hunden, Straußen und Emus einen neuen Lebensraum geschenkt. Originaltitel: Paul Merton in Europe