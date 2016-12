Silverline 13:40 bis 15:15 SciFi-Film Krieg der Welten 3 USA 2005 Nach dem Roman von H. G. Wells 20 40 60 80 100 Merken Nach dem es der irdischen Allianz gelungen ist, die zweite Angriffswelle der Marsianer mit einem Gegenangriff auf den Mars zu stoppen, landen Jahre später erneut die spinnenartigen Roboter der Außerirdischen auf der Erde, um in einem letzten gigantischen Schlag endgültig alles Leben auf der Erde auszulöschen. In kürzester Zeit ist der Planet wieder übersät mit den riesigen todbringenden """"Walkers"""". Dieses Mal haben sie noch bessere und effektivere Waffen. Nach und nach fallen die letzten Bastionen der letzten Widerstand leistenden Menschen. Und es ist wieder an George Herbert, den Invasoren entgegen zu treten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: C. Thomas Howell (George Herbert) Peter Greene (Matt Herbert) Jake Busey (Lt. Samuelson) Andy Lauer (Sgt. Kerry Williams) Rhett Giles (Pastor Victor) Tinarie Van Wyk-Loots (Felicity Herbert) Dash Howell (Alex Herbert) Originaltitel: War of the Worlds Regie: David Michael Latt Drehbuch: David Michael Latt, Carlos De Los Rios Kamera: Steven Parker, Lucia Diaz Sas Musik: Ralph Rieckermann Altersempfehlung: ab 16