ARD alpha 00:00 bis 04:10 Dokumentation alpha-Campus - Wissenschaft für Schlaflose Falling Walls Conference 2015 D 2016 16:9

Bis heute ist der Fall der Mauer ein Symbol für Aufbruch und Vielfalt. Einstürzende Mauern, "Falling Walls" - an diesen Namen lehnt sich eine der außergewöhnlichsten Wissenschaftskonferenzen weltweit an. Seit 2009 treffen sich Forscher aus allen Disziplinen und Kontinenten - vom Nobelpreisträger bis zum Doktoranten - hier in Berlin, um ihre Forschungsergebnisse vorzustellen. Welche Mauer wird als nächstes fallen? Auf der "Falling Walls Conference" präsentieren internationale Wissenschaftler, die einen Durchbruch in ihrer Forschung geschafft haben, ihre Ergebnisse. Und im "Falling Walls Lab" haben Nachwuchswissenschaftler aus aller Welt Gelegenheit, in drei Minuten ihre Forschung vorzustellen.