ARD alpha 17:15 bis 18:00 Magazin Gesundheits-Check Teures Lächeln! - Das Geschäft mit den Zähnen D 2016 16:9 Live TV Merken "Schöne Zähne sind die beste Visitenkarte", so heißt es gemeinhin. Doch für Viele ist das strahlende Lächeln mit ebenmäßigen, weißen Zähnen ein unbezahlbarer Luxus. Kamen früher die Krankenkassen für die Behandlung auf, müssen heute Kassenpatienten in den Zahnarztpraxen oft tief in die Tasche greifen - besonders beim Zahnersatz. Wie sie den "Tresor" ihrer Patienten knacken, das lernen Zahnmediziner in regelrechten Verkaufsschulungen. Die Moderatoren Caro Matzko und Fero Andersen fühlen im "Gesundheits-Check" der Branche auf den Zahn und decken Tricks und Preisfallen auf. Sie bohren nach beim Thema Füllmaterialien und finden heraus, dass Kunststoffe Allergien auslösen können und Amalgam weitaus besser ist als sein Ruf. Außerdem treffen sie eine Patientin, die mehr als 51.000 Euro für ihren Zahnersatz zahlen soll. Für den "Gesundheits-Check" sucht ein Testpatient mehrere niedergelassene Zahnarztpraxen auf und lässt sich Angebote für das Einsetzen von Implantaten machen. Auch bei Onlineportalen lässt er sich Kostenvoranschläge errechnen. Im großen Familien-Battle heißt es dann: Welche Zahnbürste putzt besser - die manuelle oder die elektrische? Und: Was bringen Weißmacher-Zahnpasten? Neues Gebiss: So teuer wie ein Mittelklassewagen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Gesundheits-Check