AXN 20:15 bis 21:05 Serien Kingdom Neues Geld USA 2015 16:9 Merken Am Tag seiner Titelverteidigung kämpft Ryan mit seinem Gesundheitszustand. Jays Gegner stellt ihn vor eine unerwartete Herausforderung. Lisa rekrutiert einen neuen Kämpfer. Währenddessen eröffnet Alvey das neue Fitnessstudio. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frank Grillo (Alvey Kulina) Kiele Sanchez (Lisa Prince) Matt Lauria (Ryan Wheeler) Jonathan Tucker (Jay Kulina) Natalie Martinez (Alicia Mendez) Joanna Going (Christina Kulina) Bryan Callen (Garo Kassabian) Originaltitel: Kingdom Regie: Craig Zisk Drehbuch: Byron Balasco Musik: Tyler Bates Altersempfehlung: ab 18

