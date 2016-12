AXN 14:10 bis 15:10 Actionserie Spooks - Im Visier des MI5 Serbische Rache GB 2003 16:9 Merken In London herrscht heilloses Chaos: Irische Nationalisten haben in London mehrere Anschläge verübt. Die "Spooks" stoßen bei ihren Ermittlungen auf einen serbischen Kriegsverbrecher. Nun müssen die Agenten mit harten Bandagen kämpfen, denn der Mann ist mit allen Wassern gewaschen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew Macfadyen (Tom Quinn) Keeley Hawes (Zoe Reynolds) David Oyelowo (Danny Hunter) Peter Firth (Harry Pearce) Shauna MacDonald (Sam Buxton) Rory MacGregor (Colin Wells) Natasha Little (Vicki Westbrook) Originaltitel: Spooks Regie: Bharat Nalluri Altersempfehlung: ab 16