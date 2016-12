AXN 10:55 bis 11:45 Krimiserie Rush Verlorenes Spiel AUS 2010 16:9 Merken In der Stadt gehen Autobomben hoch und erfordern die gesamte Aufmerksamkeit der Polizei. In der Zwischenzeit räumen Gangster das Bargeldlager einer Sicherheitsfirma aus. Lawson und seine Einheit sind zwar rechtzeitig zur Stelle, müssen aber hilflos mit ansehen, wie die Gangster mit der Beute entkommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rodger Corser (Lawson Blake) Callan Mulvey (Brendan 'Josh' Joshua) Jolene Anderson (Shannon Henry) Josef Ber (Dominic Wales) Nicole Da Silva (Stella Dagostino) Ashley Zukerman (Michael Sandrelli) Kevin Hofbauer (Christian Tapu) Originaltitel: Rush Regie: Andrew Prowse Drehbuch: Adam Todd Musik: Stephen Rae Altersempfehlung: ab 16