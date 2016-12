National Geographic Wildlife 17:20 bis 17:45 Dokumentation Wilde Welt der Tiere Amerikanische Gebirge CZ 2016 2016-12-16 10:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Berge gehören zu den eindrucksvollsten geologischen Gebilden der Erde. Entstanden sind sie durch die Bewegung der Erdkruste oder durch Vulkanismus. Während sie das Wetter im umliegenden Flachland beeinflussen, herrschen auf ihnen selbst die gegensätzlichsten Bedingungen. Mit zunehmender Höhe nimmt neben der Temperatur vor allem der Sauerstoffgehalt ab - Umstände, denen sich einzelne Lebewesen auf ihre Weise angepasst haben. Diese Episode stattet einigen faszinierenden Bewohnern amerikanischer Gebirge einen Besuch ab, darunter Bären, Elche, Murmeltiere, Dickhornschafe und Pumas. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World of the Wild