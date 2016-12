National Geographic Wildlife 11:10 bis 12:00 Dokusoap Der Hundeflüsterer Mufasa and Tucker USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Seit sechs Jahren hält Roxanne Husson den südafrikanischen Boerboel Mufasa. Das große und sehr kräftige Tier beschert ihr jede Menge Probleme. Roxanne besitzt ein Boot, das an einem der zahlreichen Jachthäfen von San Diego liegt. Hierher zieht sie sich gerne zurück. Doch Mufasa greift die Hunde anderer Bootsbesitzer an. Sollte es zu einem weiteren Angriff kommen, darf das Tier sie nicht mehr in den Hafen begleiten. Ob Cesar Millan Roxanne und Mufasa helfen kann? Tanéa Brooks liebt ihren Zwergpudel Tucker. Doch seit sie in Los Angeles lebt, verweigert ihr der Kleine immer häufiger den Gehorsam. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tanea Brooks (Herself) Cesar Millan (Himself) Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer Regie: Marlene McCurtis Drehbuch: Glenn Kirschbaum, Jim Milio Musik: Anouk Erni, Andrew Keresztes