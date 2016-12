ARTE 14:00 bis 15:20 Drama Der Gott des Gemetzels F, D, PL, E 2011 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken ORF III würdigt mit einem umfassenden Filmschwerpunkt das Werk und Schaffen der österreichischen Oscar-Gewinner/innen, spannt dabei den Bogen von den Gründern der Traumfabrik Hollywood bis hin zu den heutigen Protagonisten. Vielen von den mehr als 100 "Öscar"-Preisträgerinnen und Preisträgern gelang rechtzeitig die Flucht vor dem NS-Regime. Ohne sie und andere Exil-Österreicher wäre der Aufstieg von Hollywood als Zentrum der Filmindustrie undenkbar gewesen. Oscar Preisträger Christoph Waltz in Roman Polanskis humorvoller Verfilmung des gleichnamigen Theaterstücks von Yasmina Reza: Zwei Ehepaare, Penelope und Michael respektive Nancy und Alan, stehen sich als Gastgeber und Gäste gegenüber. Penelope und Michaels Sohn hat bei einer Schlägerei zwei Zähne eingebüßt und Nancy und Alans Jungen als Täter genannt. Jetzt will man sich aussprechen, entschuldigen beziehungsweise verzeihen, über alles reden. Zunächst geht es noch gesittet zu, der gemütliche Michael reicht die Hand zur Versöhnung. Da eskaliert die Lage. Die beiden Parteien beginnen sich aufs Schlimmste zu beharken. Mit: Christoph Waltz (Alan Cowan), Jodie Foster (Penelope Longstreet), Kate Winslet (Nancy Cowan), John C. Reilly (Michael Longstreet). Frankreich/Deutschland/Polen, Komödie, 2011 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jodie Foster (Penelope Longstreet) Kate Winslet (Nancy Cowan) Christoph Waltz (Alan Cowan) John C. Reilly (Michael Longstreet) Elvis Polanski (Zachary Cowan) Eliot Berger (Ethan Longstreet) Originaltitel: Carnage Regie: Roman Pola?ski Drehbuch: Yasmina Reza, Yasmina Reza, Roman Polanski Kamera: Pawel Edelman Musik: Alexandre Desplat Altersempfehlung: ab 12