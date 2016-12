ARTE 05:05 bis 06:05 Musik Berlin Festival 2015 Rudimental & Róisín Murphy D 2015 2016-12-29 05:10 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Berlins Musik- und Kulturszene ist einzigartig, so auch das Berlin Festival: Subkulturen bilden explosive Gegenpole zum Mainstream, Genregrenzen werden täglich eingerissen und neu definiert. So treffen Urban Lifestyle auf Art Village und Strandbar an der Spree, Hip-Hop-Performances auf Varieté-Shows, Techno-Fans auf Folk- und Indie-Nerds. Beliebte Locations wie White Trash, Arena Club oder Club der Visionäre bieten den Besuchern "elektronische Wiesen", spontane Zirkus-Performances und sonstige Überraschungen. Eine riesige Tanzfläche im Herzen der Stadt In unmittelbarer Nähe zu den angesagtesten Clubs der Stadt bringt das Berlin Festival auch 2015 die kontrastreichen Facetten der verschiedenen Acts auf einen Nenner. Lokalmatadore wie Fritz Kalkbrenner teilen sich das Rampenlicht mit internationalen Top Acts wie Underworld, James Blake, Róisín Murphy, Rudimental und natürlich den Newcomern und Hot Shots von morgen. Über 30 weitere Acts sowie umfangreiche Specials sind ebenfalls geplant. Akteure der Berliner Kunstszene verwandeln das gesamte Festivalgelände durch Street-Art, Graffiti, Tanzkunst, Performance-Art, Singer-Songwriter und Poetry Slam in ein fantastisches Art Village. Der Festivalsommer kann beginnen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Berlin Festival 2015 Regie: Paul Hauptmann