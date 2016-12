National Geographic People 23:10 bis 00:00 Dokumentation Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden Endstation Indien GB 2009 2016-12-15 03:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach einer enttäuschten Liebe reist die Londonerin Clare Matthews im Jahr 1999 ins indische Goa. Gebannt von dem Lebensgefühl in der ehemaligen Hippie-Kolonie, beschließt sie zu bleiben. Als ihr allerdings das Geld ausgeht, fällt sie einen folgenschweren Entschluss: Sie versteckt ein Kilogramm Haschisch in einer Statue und schickt diese nach Europa. Mit dem Erlös finanziert sie weiterhin ihren Party-Lifestyle. Doch schon bald braucht sie erneut frisches Geld. Es folgt eine weitere Drogenlieferung in die Heimat, danach eine dritte - und eines Tages wird sie zum Postamt gebeten. Clare ahnt, dass sie in eine Falle gelockt werden soll, aber da sie erneut dringend Geld braucht, geht sie tatsächlich zur Post. Prompt klicken die Handschellen. Sie verbringt fünf Jahre in einem der härtesten Gefängnisse Asiens und wartet auf einen Prozess. Als das Urteil endlich gefällt wird, erhält sie eine Haftstrafe von weiteren fünf Jahren. Drei Monate später wird Clare vorzeitig entlassen und kann endlich nach London zurückkehren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephanie Blos (Tara) Liz Crowther (Mrs. Matthews) Archie Gane (Paul) Selma Meoz (Lisa) Kierston Wareing (Clare Matthews) Originaltitel: Banged Up Abroad