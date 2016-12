Disney Cinemagic 05:15 bis 07:00 Komödie Vater der Braut USA 1991 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken George Banks ist überglücklich, denn endlich kommt seine Tochter Annie von einem schier endlosen Auslandssemester in Rom nach Hause zurück. Doch kaum hat er seinen ganzen Stolz wieder in die Arme geschlossen, fällt er auch schon aus allen Wolken, denn Annie hat unglaubliche Neuigkeiten: Sie will heiraten! George ist entsetzt. Da kann Annies Auserwählter, noch so sympathisch sein, George ist kategorisch gegen eine Verheiratung seiner "Kleinen". Erst als Georges Frau Nina mit Engelszungen auf ihren sturen Gatten einredet, sieht er ein, dass er sein Küken gehen lassen muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Martin (George Banks) Diane Keaton (Nina Banks) Martin Short (Franck Eggelhoffer) Kimberly Williams-Paisley (Annie Banks) Kieran Culkin (Matty Banks) George Newbern (Bryan MacKenzie) Peter Michael Goetz (John MacKenzie) Originaltitel: Father of the Bride Regie: Charles Shyer Drehbuch: Frances Goodrich, Albert Hackett, Nancy Meyers, Charles Shyer Kamera: John Lindley Musik: Alan Silvestri Altersempfehlung: ab 6