Disney Cinemagic 10:45 bis 12:00 Trickfilm TinkerBell - Ein Sommer voller Abenteuer USA 2010 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Tinkerbell enkundet während eines kleinen Sommer-Ausflugs in die Welt der Menschen das Haus von Lizzy Griffiths. Doch dabei begegnet ihr ein kleines Mädchen, das fest an Feen glaubt und Tinkerbell gefangennimmt. Geplagt von Schuldgefühlen, macht sich Vidia, gemeinsam mit Freunden aus dem Tal der Feen, auf die Suche nach Tinkerbell. Zwischenzeitlich freundet sich Tink jedoch mit Lizzy an und riskiert dabei die Zukunft der gesamten Feenwelt.. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Gabrielle Pietermann (TinkerBell) Benedikt Weber (Terence) Maren Rainer (Silberhauch) Stephanie Kellner (Klara) Sabine Bohlmann (Rosetta) Shandra Schadt (Emily) Originaltitel: Tinker Bell and the Great Fairy Rescue Regie: Bradley Raymond Drehbuch: Joe Ansolabehere, Paul Germain, Bob Hilgenberg, Rob Muir Musik: Joel McNeely