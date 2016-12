National Geographic 02:25 bis 02:50 Dokumentation Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke D 2016 2016-12-31 00:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Für die Bedienung eines ferngesteuerten Modellflugzeugs benötigt man keinen Führerschein. Bevor man ein Fluggerät in die Lüfte loslässt, sollte man jedoch trotzdem die entsprechende Gebrauchsanweisung genau gelesen haben. Denn alles, was fliegt, kommt auch wieder runter. Anhand verblüffender Videoaufnahmen erklärt Dallas Campbell, welch schmerzhafte Erfahrungen dem einen oder anderen Nutzer mit etwas Vorsicht erspart geblieben wären. Außerdem analysiert er u.a. Missgeschicke beim Trendsport Bubble Football und beim Einradfahren auf Schienen oder Geländern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jochen Schropp Originaltitel: Science of Stupid