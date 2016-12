National Geographic 22:00 bis 22:50 Dokumentation Drogen im Visier Drogenmetropole Chicago USA 2012 2016-12-16 10:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Einer der größten Umschlagplätze für Heroin und Kokain in den USA ist Chicago. Für Abhängige ist die Stadt ein wahres Paradies: Drogenhändler bieten hier hochwertige Drogen an, die zu erschwinglichen Preisen verkauft werden. Das Ergebnis: Überdurchschnittlich viele Todesfälle durch Überdosis und Tötungsdelikte, da die Drogenbanden um ihre Reviere kämpfen. Um neue Gebiete zu erobern, weiten einige Gangs ihre Geschäfte auf die Vororte aus. Andere Drogenhändler erweitern ihre Produktpalette, um die gestiegene Nachfrage nach Cannabis und Ecstasy zu befriedigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Drugs Inc.

