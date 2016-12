National Geographic 20:10 bis 20:30 Dokumentation Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke - Sport Specials USA 2016 2016-12-16 08:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Sport ist Mord, behauptet ein beliebtes Sprichwort. Und dass darin tatsächlich ein großer Funke Wahrheit steckt, beweisen die Episoden von "Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke - Sport Specials" ebenso eindrücklich wie amüsant. In dieser Folge geht es unter anderem um Pannen aus dem Boxsport, bei gesprungenen Kicks und beim Turnen an Ringen. Aber wie konnte das Ganze dermaßen aus dem Ruder laufen? Serien-Host Richard Hammond nimmt die sportlichen Missgeschicke genau unter die Lupe und liefert die Antwort. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Science of Stupid Sports