Über eine Million Menschen passieren jede Woche den Dubai International Airport. Dafür zu sorgen, dass hier alles reibungslos abläuft, ist eine immer schwieriger werdende Aufgabe des Flughafenpersonals. So können die Zuschauer dieser Folge erleben, wie es Ingenieuren nur knapp gelingt, ein großes Chaos auf dem insgesamt 90 Kilometer langen Gepäckbandsystem zu vermeiden. Eine neue Flugbegleiter-Crew stellt fest, was es bedeutet, tatsächlich zu fliegen. Und den Entwicklern und Technikern des neuen Flugsteigs wird ganz schön heiß, als 200 Freiwillige dessen Funktionstüchtigkeit testen.