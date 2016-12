TNT Comedy 02:15 bis 02:35 Comedyserie Parks and Recreation Sweet Sixteen USA 2012 16:9 Merken Leslies Alltag besteht aus Grünflächenamt und Wahlkampf. Ron empfiehlt ihr dringend eine Auszeit, doch Leslie (Amy Poehler) ist weiter der Meinung, alles bewältigen zu können. Zum Beweis organisiert sie eine Überraschungsparty für Jerry. Als die Gäste nach und nach eintreffen, fällt Leslie ein, dass sie Jerry gar nicht eingeladen hat. Nun muss sich selbst Leslie eingestehen, dass es so nicht weiter gehen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Aubrey Plaza (April Ludgate) Chris Pratt (Andy Dwyer) Adam Scott (Ben Wyatt) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: Michael Schur Drehbuch: Norm Hiscock Musik: Mark Rivers Altersempfehlung: ab 6