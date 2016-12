TNT Comedy 22:40 bis 00:40 Comedyserie Two and a Half Men Feuer und Flamme USA 2010 16:9 Merken Obwohl Alan jetzt mit Lyndsey zusammenlebt, betrügt er sie mit seiner alten Flamme Melissa. Daher nutzt er sein altes Zimmer bei Charlie als Absteige. Doch Charlie will auf keinen Fall, dass Alan wieder einzieht, weshalb er und seine Mutter Evelyn Alan überreden, die Affäre zu Melissa zu beenden. Als Alan sich mit Lyndsey versöhnt hat, steckt er aus Versehen ihr Haus in Brand - und steht schon wieder bei Charlie vor der Tür ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Charlie Sheen (Charlie Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Holland Taylor (Evelyn Harper) Courtney Thorne-Smith (Lyndsey Makelroy) Kelly Stables (Melissa) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Lee Aronsohn, Chuck Lorre Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6