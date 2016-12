TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie 2 Broke Girls Das Schrankbett USA 2011 16:9 Merken Caroline hat es satt, auf der Couch zu schlafen, und setzt sich in den Kopf, sich ein eigenes Bett zu bauen. Während die Blondine damit beschäftigt ist, Anleitungen für ein Schrankbett zu studieren, will Max endlich ihren Cupcake-Verkauf in Angriff nehmen. Sie nimmt all ihren Mut zusammen und bietet Peach an, für die Geburtstagsparty ihrer Zwillinge zu backen. Und auch privat geht es bei der taffen Kellnerin voran: Sie und Johnny scheinen sich endlich näherzukommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Nick Zano (Johnny) Brooke Lyons (Peach) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Scott Ellis Drehbuch: Greg Malins Kamera: Chris La Fountaine Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 328 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 128 Min. Aktenzeichen XY... ungelöst

Magazin

ZDF 01:30 bis 03:00

Seit 58 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 58 Min.