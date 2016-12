TNT Comedy 08:00 bis 08:25 Comedyserie Keine Gnade für Dad Papa was a Rolling Stone USA 2001 16:9 Merken Lily will unbedingt gemeinsam mit ihren Klassenkameraden zum Skifahren gehen und ist stinksauer, als Sean ihr mitteilt, dass sie sich diesen Luxus nicht leisten können. Kurzerhand sucht sie sich einen Nebenjob, um Geld zu verdienen. Als sie kurz darauf aber erfährt, dass ihr Vater vor Kurzem etwas geerbt hat und das Geld lieber für sich selbst ausgegeben hat, steckt Sean in einer blöden Situation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Richard Riehle (Walt Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Jake Burbage (Henry Finnerty) Originaltitel: Grounded for Life Regie: Ken Kwapis Drehbuch: Tom Purcell, Tyrone Finch Kamera: Victor Goss Musik: Ween Altersempfehlung: ab 6

