TNT Comedy 05:20 bis 06:00 Serien Girlfriends' Guide To Divorce Regel Nr. 17: Frag' die Briefkastentante! USA 2015 16:9 Merken Abby bereitet sich gerade darauf vor, ihrer Agentur ihr nächstes Buch schmackhaft zu machen, als sie überraschend Besuch von ihrer Freundin Jo aus New York erhält. Die Dinge werden kompliziert, als Jake bei Beccas Fernsehserie Regie führen soll. Phoebe hält indes im neuen Hotel ihres Exmannes eine Pressevorführung zu ihrer Schmucklinie ab und lernt dort die neue Freundin ihres Exmannes kennen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lisa Edelstein (Abby McCarthy) Beau Garrett (Phoebe) Alanna Ubach (Jo) Necar Zadegan (Delia) Paul Adelstein (Jake) Matthew Glave (Gordon Beech) Julianna Guill (Becca Riley) Originaltitel: Girlfriend's Guide to Divorce Regie: Brian Dannelly Drehbuch: Ashley Cardiff Musik: Robert Duncan, Layla Minoui