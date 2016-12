Spock (Leonard Nimoy), der bekannte Boschafter, ist unauffindbar. Die Crew der Enterprise macht sich auf die Suche nach ihm, nachdem sie erfahren hat, dass sich Spock in Begleitung von dem Romulaner Pardek auf Romulus aufhält. Obwohl sie sich verkleidet haben, werden Data (Brent Spiner) und Picard (Patrick Stewart) dort sofort von Einheimischen festgenommen. Zur gleichen Zeit findet Riker (Jonathan Frakes) heraus, dass die Romulaner mehrere nicht mehr benutzte Schiffe in ihren Besitz gebracht haben. Anscheinend verfolgen sie einen neuen Plan. In Google-Kalender eintragen