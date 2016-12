Syfy 01:45 bis 02:30 SciFi-Serie Defiance Grausame Konsequenzen USA 2014 Stereo 16:9 Merken Nach einem brutalen Angriff im Ödland befiehlt der aufgewühlte Pottinger (James Murray) Nolan (Grant Bowler), die Verantwortlichen zur Strecke zu bringen. Als einer von Rafes (Graham Greenes) Minenarbeitern in die darauffolgende Jagd verwickelt wird, eskaliert die Situation. In der Zwischenzeit versucht Datak (Tony Curran) mit allen Mitteln die Kontrolle über das kriminelle Familiengeschäft zurückzugewinnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Grant Bowler (Joshua Nolan) Julie Benz (Mayor Amanda Rosewater) Stephanie Leonidas (Irisa Nolan) Tony Curran (Datak Tarr) Jaime Murray (Stahma Tarr) Graham Greene (Rafe McCawley) Jesse Rath (Alak Tarr) Originaltitel: Defiance Regie: Allan Kroeker Drehbuch: Rockne S. O'Bannon, Kevin Murphy, Michael Taylor, Todd Slavkin, Darren Swimmer Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16