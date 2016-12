Syfy 22:40 bis 23:30 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Die Mühsal des Sterblichen CDN, USA 2007 Stereo 16:9 Merken Eine rätselhafte Raumsonde wird in Atlantis gefunden. Colonel Sheppard ist überzeugt, dass von ihr Gefahr für die Station ausgeht. Er soll Recht behalten: Die Sonde zerstört sich in Dr. McKays Labor selbst und verursacht eine riesige Explosion. Danach häufen sich in Atlantis mysteriöse Ereignisse. Was Sheppard besonders beunruhigt: Er verfügt plötzlich über rätselhafte Selbstheilungskräfte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (Lt. Colonel John Sheppard) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Jason Momoa (Ronon Dex) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Torri Higginson (Dr. Elizabeth Weir) Jewel Staite (Dr. Jennifer Keller) David Nykl (Dr. Radek Zelenka) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: William Waring Drehbuch: Paul Mullie, Joseph Mallozzi Kamera: Michael C. Blundell Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12

