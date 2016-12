Syfy 16:45 bis 17:40 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Die Front USA 1996 Stereo 16:9 Merken Bei einem Anschlag auf der Erde werden mehrere Menschen getötet. Für Admiral Leyton (Robert Foxworth) und sein Sicherheitsteam steht fest, dass das Dominion dahintersteckt. Um mögliche Formwandler unter den Menschen ausfindig zu machen, werden Sisko (Avery Brooks) und Odo (Rene Auberjonois) auf die Erde beordert. Ein Bluttest unter den Angehörigen der Sternenflotte soll Klarheit schaffen. Doch nicht alle sind mit dieser rigorosen Vorgehensweise einverstanden. Auch Siskos Vater Joseph (Brock Peters) stellt sich quer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Captain Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Michael Dorn (Lt. Commander Worf) Terry Farrell (Lt. Commander Jadzia Dax) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Colm Meaney (Chief O'Brien) Armin Shimerman (Quark) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: David Livingston Drehbuch: Ira Steven Behr, Robert Hewitt Wolfe Kamera: Jonathan West Musik: Dennis McCarthy Altersempfehlung: ab 6