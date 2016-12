Syfy 13:35 bis 14:25 Mysteryserie Under the Dome Folge: 17 Das Virus USA 2014 Stereo 16:9 Merken Big Jim und Rebecca halten nach wie vor an ihrem Plan fest, die Anzahl der Bevölkerung von Chester Mill zu reduzieren, um die verbleibenden Ressourcen länger zu erhalten. Julia ist entsetzt. Sie besucht Sam, um ihm davon zu berichten. Außerdem hofft sie auf seine Unterstützung. Seit Joe und Norrie in einem Schuljahrbuch des Jahres 1988 das Foto des unbekannten Mädchens entdeckt haben, weiß Melanie zwar um ihre Identität geklärt. Die Frage allerdings ist, warum sie seit damals anscheinend nicht gealtert ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Vogel (Dale "Barbie" Barbara) Rachelle LeFevre (Julia Shumway) Dean Norris (James "Big Jim" Rennie) Alexander Koch (Junior Rennie) Colin Ford (Joe McAlister) Karla Crome (Rebecca Pine) Eddie Cahill (Sam Verdreaux) Originaltitel: Under the Dome Regie: Holly Dale Drehbuch: Alexandra McNally Kamera: David Geddes Musik: A. Patrick Rose, W.G. Snuffy Walden Altersempfehlung: ab 12