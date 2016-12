Syfy 11:10 bis 11:55 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Avalon (1) USA 2005 Stereo 16:9 Merken Lieutenant Colonel Mitchell stößt als neues Mitglied zum SG-1-Team. Doch ihn erwartet zunächst eine bittere Überraschung: Von General Landry erfährt er, dass sich das Team aufgelöst hat. Carter befindet sich in der Area 51, Daniel steht kurz vor seiner Abreise nach Atlantis und Teal'c hat die Mannschaft verlassen, um bei seinem Volk zu leben. Als allerdings Vala mit einer Schatzkarte zurückkehrt, beschließt Mitchell, das SG-1-Team wieder zu vereinen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Browder (Lt. Colonel Cameron Mitchell) Amanda Tapping (Lt. Col. Samantha Carter) Christopher Judge (Teal'c) Beau Bridges (Major General Hank Landry) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) Claudia Black (Vala Mal Doran) Obi Ndefo (Rak'nor) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Andy Mikita Drehbuch: Brad Wright, Jonathan Glassner, Robert C. Cooper Kamera: James Alfred Menard Musik: Neal Acree, Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 6