Syfy 07:55 bis 09:30 Horrorfilm 3-Headed Shark Attack USA 2015 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ein Kreuzschiff befindet sich mitten auf See, als ein Riesenhai mit drei Köpfen am Horizont auftaucht und das Schiff angreift. Der mutierte Hai ist aus einem wissenschaftlichen Experiment ausgebrochen und hat es nun auf brutale Art und Weise auf die Passagiere abgesehen. Die Fahrt droht in einem entsetzlichen Gemetzel zu enden, sodass nur noch einer helfen kann: Mike Burns (Danny Trejo). Er ist Großwildjäger und zufällig auf dem Schiff. Entschlossen stellt er sich dem blutrünstigen Hai entgegen- schnell muss er sich jedoch eingestehen, dass das dreiköpfige Ungeheuer stärker ist als gedacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Karrueche Tran (Maggie Peterson) Danny Trejo (Mike Burns) Rob Van Dam (Stanley) Jaason Simmons (Dr. Ted Nelson) Jena Sims (Dr. Laura Thomas) Brad Mills (Greg) Scott Thomas Reynolds (Ryan) Originaltitel: 3 Headed Shark Attack Regie: Christopher Douglas-Olen Ray Drehbuch: Kevin Cooney, Bill Hanstock Kamera: Alexander Yellen Musik: Christopher Cano, Chris Ridenhour Altersempfehlung: ab 16

