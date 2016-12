FOX 02:25 bis 02:45 Comedyserie How I Met Your Mother Glück und Glas USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Ted hat eine neue Freundin: die Quasselstrippe Cathy. Durch sie kommen die anderen erstmal auf die Idee auszutauschen, welche Macken sie eigentlich haben. Marshall möchte wissen, ob er die Prüfung zum Anwalt bestanden hat und will dies über das Internet erfahren. Sein Zugangs-Passwort hat er allerdings vergessen. Zum Glück äußert er häufig Dinge, die in seinem Kopf vorgehen, in Form eines Liedes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Lindsay Price (Cathy) Lyndsy Fonseca (Daughter) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Stephen Lloyd Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12