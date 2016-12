FOX 22:30 bis 23:05 Mysteryserie American Horror Story USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Audrey, Monet und Lee versuchen, durch einen geheimen Tunnel zu entkommen. Das führt zu Chaos im Haus. Agnes startet einen letzten verzweifelten Versuch, um doch noch in der Produktion mitwirken zu können. Shelby wiederum entdeckt, welche finsteren Motive wirklich hinter Matts Rückkehr in das Haus stecken. Unterdessen führt die Suche nach Hilfe die Frauen tief in die gefährlichen Wälder hinein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathy Bates (Agnes Mary Winstead) Sarah Paulson (Audrey Tindall) Cuba Gooding jr. (Dominic Banks) Lily Rabe (Shelby Miller) Andre Holland (Matt Miller) Denis O'Hare (Dr. Elias Cunningham) Wes Bentley (Ambrose White) Originaltitel: American Horror Story Regie: Elodie Keene Drehbuch: Crystal Liu Kamera: Gavin Kelly Musik: Mac Quayle

