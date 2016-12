Kinowelt 09:55 bis 11:40 Actionfilm L'opération Corned Beef F 1991 Christian Clavier, Jean-Marie Poiré 16:9 20 40 60 80 100 Merken Geheimagent Philippe Boulier soll einen internationalen Waffen- und Drogenschieberring sprengen, der zwischen Bogota und Paris agiert. In dem Ring einer ahnungslosen Sekretärin befindet sich eine Wanze, durch die Boulier die Hintermänner abhören will. Unglücklicherweise plant die Sekretärin an ihrem Hochzeitstag eine Reise mit ihrem Gatten Jean-Jacques Granianski, dem vermeintlichen Kopf des Schmugglerkartells. Der Geheimdienst fädelt einen fingierten Seitensprung ein, um die Reise zu verhindern. Ausgerechnet Agentin Isabelle, Bouliers Frau, wird in der Mission eingesetzt. Als Boulier davon erfährt, vereitelt seine Eifersucht den Auftrag. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Clavier (Jean-Jacques Granianski) Jean Reno (Squale) Isabelle Renauld (Lieutenant Isabelle Fourreau / Marilyn) Valérie Lemercier (Marie-Laurence Granianski) Jacques François (Le général Masse) Mireille Rufel (L'aspirant Garcia) Marc de Jonge (Le consul Burger) Originaltitel: L'Opération Corned Beef Regie: Jean-Marie Poiré Drehbuch: Christian Clavier, Jean-Marie Poiré Kamera: Jean-Yves Le Mener Musik: Eric Levi Altersempfehlung: ab 12