Kinowelt 07:05 bis 08:30 Actionfilm Engel ohne Ketten USA 1970 16:9 20 40 60 80 100 Merken Angel ist der Meinung, dass es für ihn Zeit ist, sein Leben zu ändern. Er ist es leid, mit seinem Motorrad-Club durch die Gegend zu fahren und sich ständig zu prügeln. Also verabschiedet er sich von seinen Leuten und macht sich mit seinem Motorrad auf den Weg. Er lernt Merrilee kennen, die gemeinsam mit anderen Hippies in einer Landkommune lebt. Diese Leute sind den Cowboys in der Gegend ein Dorn im Auge. Sie überfallen die Kommune und zerstören die Äcker. Nun bittet Merrilee Angel, seinen alten Motorrad-Club zum Schutz gegen die Cowboys zu holen. Widerstrebend stimmt Angel zu und bittet seinen Freund Pilot, den Chef des Motorrad-Clubs, den bedrängten Farmern beizustehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Don Stroud (Angel) Luke Askew (Jonathan Tremaine) Larry Bishop (Pilot) Tyne Daly (Merilee) Aldo Ray (Sheriff) T. Max Graham (Zauberer) Jean Marie Ingels (Jackie) Originaltitel: Angel Unchained Regie: Lee Madden Drehbuch: Jeffrey Alan Fiskin, Lee Madden Kamera: Irving Lippman Musik: Randy Sparks

