History 02:05 bis 02:55 Dokumentation Im Reich der Tiefe Die weißen Haie von Guadalupe F, MEX 2010 Stereo 16:9 Merken Frederic will die durch TV-Dokumentationen und Kinofilme entstandene Ansicht widerlegen, Haie seien aggressiv und blutrünstig. Er begibt sich mit seinem Team ungeschützt in die Nähe dieser imposanten Meeresräuber. Sie vertrauen darauf, dass ihre behutsame und leise Methode es ihnen ermöglicht, sich den Jägern zu nähern, ohne einen Angriff zu provozieren oder ein unnatürliches Verhalten heraufzubeschwören. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Danse avec les poissons Altersempfehlung: ab 12