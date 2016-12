History 20:15 bis 21:05 Dokumentation Mountain Men - Überleben in der Wildnis Geschwächt USA 2016 Stereo 16:9 Merken In Montana machen Rich die Folgen seines Unfalls zu schaffen, und er bekommt eine Diagnose, die das Aus für sein Geschäft bedeuten könnte. In den Blue Ridge Mountains findet Eustace die Maschine, die er braucht, um sein Holzfällergeschäft in Schwung zu bringen, doch das 125 Jahre alte und über 2.000 Kilo schwere Teil nach Hause zu bringen, ist nicht leicht. In Montana entdeckt Tom, dass er Konkurrenz hat. In Alaska erweitert Marty sein Beuteschema, um von der steigenden Nachfrage nach im Wasser lebenden Säugetieren zu profitieren. Morgan macht sich auf die Suche nach Futter für seine Pferde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mountain Men Altersempfehlung: ab 12

