History 13:50 bis 14:45 Dokusoap Ice Road Truckers - Gefahr auf dem Eis In Bedrängnis USA, CDN 2016 Stereo 16:9 Merken Lisa Kelly hat hunderte Meilen von der nächsten Siedlung entfernt eine Panne und Darrell Ward versucht mit einer Abkürzung, die vorher noch niemand getestet hat, Zeit gut zu machen. Art Burke muss eine schmelzende Eisstraße nehmen, um an sein Ziel zu gelangen und die 22-jährige Steph Custance erfährt, ob sie bei Polar anfangen kann, oder nicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ice Road Truckers Altersempfehlung: ab 12