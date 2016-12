History 10:55 bis 11:45 Dokumentation Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene Hüter der Weisheit USA 2015 Stereo 16:9 Merken Die Aborigines in Australien gelten als älteste kontinuierlich existierende Kultur der Erde. Sie könnten daher über die ältesten menschlichen Weisheiten verfügen. Die mündlich überlieferten Geschichten reichen über 60.000 Jahre zurück in ein Zeitalter, das sie "Traumzeit" nennen. Präastronautiker sind der Ansicht, dass die Geschichten über den Besuch von Göttern in feuerspeienden Flugobjekten die Anwesenheit Außerirdischer belegen. Tausende per Video festgehaltene UFO-Sichtungen über Australien könnten zeigen, dass die Geschichten der Aborigines über die Präsenz Außerirdischer wahr sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ancient Aliens