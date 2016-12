History 05:05 bis 05:50 Dokumentation Ax Men - Die Holzfäller Rygaards Rache USA 2015 Stereo 16:9 Merken Auf der Olympic-Halbinsel in Washington kämpft Rygaard darum, mithilfe von Craig wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Doch einigen in der Crew geht Craigs Rückkehr gegen den Strich. In Louisiana muss Shelby ein Notfalllager in einem Baum bauen, um sein Imperium vor der steigenden Flut zu schützen. Unterdessen bekommt Davids Sohn Levi in Wyoming eine entscheidende Lektion über das Holzfällen, doch nur eine falsche Bewegung könnte dem allen ein Ende bereiten. Im Mississippi-Delta haben Gary und Eddie das Fischen aufgegeben, um jetzt auch ihr Glück mit Baumstämmen zu versuchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ax Men Altersempfehlung: ab 12