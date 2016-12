ATV 22:00 bis 00:05 Horrorfilm Carrie USA 2013 Nach dem Buch von Stephen King 2016-12-09 02:10 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Die 16-jährige Carrie White ist ein äußerst schüchterner, zurückgezogener Teenager. Nicht nur ihre strenggläubige Mutter macht ihr das Leben schwer, auch in der Schule wird sie gedemütigt und zum Ziel von Übergriffen. Als sie sich besonders in die Enge getrieben fühlt, entdeckt Carrie ihre telekinetischen Kräfte, mit denen sie Gegenstände bewegen kann. Mithilfe dieser Fähigkeit schafft sie es einigermaßen sich von der fanatischen Mutter zu emanzipieren. Ihre Schulkollegin Sue ist ihr dabei behilflich den anstehenden Schulball zu besuchen. Sie engagiert ihren Freund Tommy als Carries Begleiter. Carrie kann ihr Glück kaum fassen, als sie auch noch zur Ballkönigin gewählt wird. Doch als sie bemerkt, dass sie erneut Oper einer Intrige wurde, lässt sie ihren Kräften freien Lauf?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chloë Grace Moretz (Carrie White) Julianne Moore (Margaret White) Judy Greer (Ms. Desjardin) Portia Doubleday (Chris Hargensen) Gabriella Wilde (Sue Snell) Ansel Elgort (Tommy Ross) Zoë Belkin (Tina) Originaltitel: Carrie Regie: Kimberly Peirce Drehbuch: Lawrence D. Cohen, Roberto Aguirre-Sacasa Kamera: Steve Yedlin Musik: Marco Beltrami Altersempfehlung: ab 16