ATV 20:15 bis 22:25 Fantasyfilm Ghost Rider USA, AUS 2007 2016-12-09 00:05 Stereo Der 17jährige Motorrad-Stuntfahrer Johnny Blaze hat keine Wahl: Er geht einen Pakt mit dem Teufel ein, um seinen Vater von einer tödlichen Krankheit zu heilen. Im Gegenzug verkauft er seine Seele an Mephistopheles und muss sich von der großen Liebe seines Lebens Roxanne trennen. Jahre vergehen und Johnny ist zu einem berühmten und unverwundbaren Ass unter den Stuntfahrern herangereift. Als Blackheart, der Sohn des Teufels, die Macht an sich reißen will und die Kontrolle über 1000 böse Seelen erlangen will, muss Johnny seine Schuld einlösen. Er verwandelt sich des Nachts in den "Ghost Rider", den Kopfgeldjäger der Hölle, der mit brennendem Haupt und auf seinem monströsen Motorrad für Gerechtigkeit sorgt. Doch Blackheart scheint ein unüberwindbarer Gegner zu sein?. Schauspieler: Nicolas Cage (Johnny Blaze / Ghost Rider) Eva Mendes (Roxanne Simpson) Wes Bentley (Blackheart) Peter Fonda (Mephisto) Sam Elliott (Caretaker) Donal Logue (Mack) Brett Cullen (Barton Blaze) Originaltitel: Ghost Rider Regie: Mark Steven Johnson Drehbuch: Mark Steven Johnson Kamera: Russell Boyd Musik: Christopher Young Altersempfehlung: ab 12