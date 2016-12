ATV 22:35 bis 00:20 Western The Salvation - Spur der Vergeltung DK, GB, SA, S, B 2014 Stereo 20 40 60 80 100 Merken 1871: Der ehemalige Soldat Jon wanderte von Dänemark nach Amerika aus und kann nun endlich seine geliebte Frau Marie und seinen 10-jährigen Sohn nachholen. Als sie sich mit einer Postkutsche auf den Weg zu Jons Heimatort Black Creek machen, reisen zwei Männer mit ihnen, die Jon und seine Familie bedrohen. Als Jon versucht seine Liebsten zu verteidigen, werfen sie ihn aus der Kutsche und ermorden anschließend seinen Sohn und seine Frau. Er kann sie jedoch einholen und tötet beide Männer. Einer von ihnen war jedoch der Bruder des gefürchteten Delarue, der die Bewohner von Black Creek seit längerem mit Schutzgelderpressungen terrorisiert. Delarue verlangt vom Sherif, ihm den Mörder seines Bruders bis zum Morgengrauen auszuliefern. Ansonsten würde er zwei Bewohner von Black Creek töten ?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mads Mikkelsen (Jon) Eva Green (Madelaine) Eric Cantona (Corsican) Mikael Persbrandt (Peter) Jeffrey Dean Morgan (Delarue) Jonathan Pryce (Keane) Douglas Henshall (Mallick) Originaltitel: The Salvation Regie: Kristian Levring Drehbuch: Anders Thomas Jensen, Kristian Levring Kamera: Jens Schlosser Musik: Kasper Winding Altersempfehlung: ab 12